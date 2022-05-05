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Boya ürünlerinin hayvanlar üzerinde kullanılması ciddi sağlık sorunlarına sebebiyet verebilir

05.05.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıfat Mutuş: - "Duygusal davranışların şekillenmesinde koku duyusu hayvanlarda birincil derecede rol üstlenmektedir. Dolayısıyla da hayvanların doğal kokularını baskılayacak belli bir aromaya sahip boyaların kullanılması, hayvanların davranışlarında anormal değişikliklere neden olabilir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıfat Mutuş, boya ürünlerinin hayvanlar üzerinde kullanılmasının ciddi sağlık sorunlarına sebebiyet verebileceğini hatta ölüme yol açabileceğini kaydetti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Mutuş, insanlar için üretilmiş olan boya ürünlerinin hayvanlar için olumsuz sonuçları bulunduğunu belirtti.

Mutuş, "Boya ürünlerinin hayvanın cildine temas etmesi ciltte tahriş, kaşınma, yanma gibi çeşitli cilt problemlerine neden olabilir. Bununla birlikte kedi ve köpeklerin tüylerini yalamaları sonucunda da boyaların toksik etkisi nedeniyle kusma, ishal gibi belirtilerin ortaya çıktığı sindirim sistemi sorunlarına da neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Hayvanların koku duyusunun çok gelişmiş olduğunu ve çok düşük yoğunluktaki kokuları bile ayırt edebildiklerini kaydeden Mutuş, evcil hayvanların üzerinde, insanlar için tasarlanan estetik malzemeleri kullanarak hayvanların doğal yapısını bozacak davranışlardan kaçınılması gerektiğini belirtti.

Kullanılan malzemelerin hayvanlarda toksik etkiler oluşturarak davranışlarını etkileyebileceğini belirten Mutuş, "Duygusal davranışların şekillenmesinde koku duyusu hayvanlarda birincil derecede rol üstlenmektedir. Dolayısıyla da hayvanların doğal kokularını baskılayacak belli bir aromaya sahip boyaların kullanılması, hayvanların davranışlarında anormal değişikliklere neden olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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