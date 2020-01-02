Boyabat ezmesi: Fındık ile cevizin bir araya geldiği enerji deposu

Boyabat ezmezi, yurdun dört bir yanından büyük talep görüyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Boyabat Ezmesi üreticisi Saim Gürbüz, "Boyabat ezmesi, Sinop’un Boyabat ilçesinden adını alıyor. Bundan 30-35 yıl önce Boyabat’ta çok eski bir şekerci olan şekerci Mehmet Gürbüz tarafından ortaya çıkarılan bir ürün" dedi. Son zamanlarda büyük ilgi gören Boyabat ezmesi siparişleri Türkiye'nin dört bir yanına kargo ile gönderiliyor.

BOYABAT EZMESİ TARİFİ

Boyabat ezmesi fındık, ceviz, toz şeker ve eser miktarda unla ortaya çıkan bir ürün. Boyabat ezmesinden en önemli detay fındık. Fındığın kavrulma oranı ve yağının ortaya çıkarılması. İçerisinde herhangi bir katkı maddesi yok tamamen doğal bir ürün. Fındık ve cevizin besleyiciliğinin yanında toz şekerinde enerji verici özelliğiyle çok önemli bir enerji kaynağı Boyabat ezmesi.

BOYABAT EZMESİ KALORİ ORANI NEDİR?

Boyabat ezmesi kalori oranı düşük değildir. İdeal bir atıştırmalık olan Boyabat ezmesini tüketirken porsiyon kontrolü yapılması gerekmektedir.



