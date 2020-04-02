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Boyabat Gençlik Merkezi’nde maske üretimi başladı

SİNOP HABERLERİ  | 02.04.2020 18:11 | Son Güncelleme

Sinop Boyabat Gençlik Merkezi’nde yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında korumalı maske üretimi başladı.Sinop’un Boyabat ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından korona virüs salgını nedeniyle artan maske ihtiyacını karşılamak amacıyla maske üretimine başladı.

Boyabat Gençlik Merkezi’nde maske üretimi başladı

Sinop Boyabat Gençlik Merkezi’nde yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında korumalı maske üretimi başladı.
Sinop’un Boyabat ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından korona virüs salgını nedeniyle artan maske ihtiyacını karşılamak amacıyla maske üretimine başladı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Boyabat Gençlik Merkezi Müdürü Hüseyin Köroğlu yaptığı açıklamada, ”Sağlığımızı tehdit eden kovid-19 salgını sebebiyle devletimiz salgının yayılma hızının önüne geçilmesi noktasında tüm kurumlarıyla seferber olmuş durumdadır. Yerli ve milli dinamikler harekete geçirildiği zaman biz bize yeteriz. Vatandaşlarımız devletimizin aldığı tedbirleri harfiyen uyguladığı takdirde bu salgını yeneceğimize inancım tamdır. Bu zorlu dönemde özverili ve fedakarlıkla görevini yapan sağlık çalışanlarımıza teşekkürü borç bilirim. Ayrıca koruyucu maskenin Boyabat’ta Boyabat Gençlik Merkezi tarafından üretilip sağlık çalışanlarının kullanımına sunulması bizi mutlu etmiştir” dedi.

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Anka Eczanesi
Boyabat
Erdoğan Eczanesi
Duragan
Gizem Eczanesi
Turkeli
Güçlü Eczanesi
Gerze
Öncel Eczanesi
Ayancik
Sağlık Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Erfelek
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