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Boyabat sırık kebabı tescil çalışmaları

SİNOP HABERLERİ  | 26.02.2020 15:30 | Son Güncelleme

Boyabat sırık kebabı coğrafi işaret tescili çalışmalarında sona gelindi.Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Çakır, Boyabat sırık kebabı tescil çalışmalarında gelinen nokta ile ilgili açıklama yaptı.

Boyabat sırık kebabı tescil çalışmaları

Boyabat sırık kebabı coğrafi işaret tescili çalışmalarında sona gelindi.
Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Çakır, Boyabat sırık kebabı tescil çalışmalarında gelinen nokta ile ilgili açıklama yaptı. Başkan Çakır açıklamasında, “Boyabat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından çalışmalarına başlanılan, Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası ile Boyabat Belediyesinin de ortağı olduğu Boyabat sırık kebabının coğrafi işaret tescil başvurusunda son aşamaya gelindi. Boyabat İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Murat Usta tarafından başlatılan, Boyabat Belediyemizin de katkı sağladığı süreçte, gerekli işlemler tarafımızca takip edilerek tamamlanmış ve tescil başvurusu Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası adına Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yapılmıştır. Kısa bir süre içerisinde kurum bülteninde yayınlanarak resmiyet kazanacak olan Boyabat sırık kebabı coğrafi işaret tescili çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ilçemiz adına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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