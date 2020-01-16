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Boyabat’a yeni okul

SİNOP HABERLERİ  | 16.01.2020 12:44 | Son Güncelleme

Sinop’un Boyabat ilçesine yapılacak 24 derslikli yeni okul için son hazırlıklar tamamlandı.Boyabat Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleri ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) destekleriyle Boyabat’ta yapılacak 24 derslikli yeni ilköğretim okulu için son etüt çalışmaları tamamlandı.

Boyabat’a yeni okul

Sinop’un Boyabat ilçesine yapılacak 24 derslikli yeni okul için son hazırlıklar tamamlandı.
Boyabat Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleri ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) destekleriyle Boyabat’ta yapılacak 24 derslikli yeni ilköğretim okulu için son etüt çalışmaları tamamlandı. TOBB İnşaat Uygulama Müdürü Haluk Altuntaş ve Mimar Hazım Ayhan Ayatar’ın da katıldıkları çalışmada inşaat için belirlenen 2 arazide son incelemeler yapıldı.

Boyabat Ticaret Odası Kumluk Mahallesi’ni uygun gördü
Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim kurulu okul yapımında Kumluk Mahallesi’ni öncelikli olarak belirledi. Kumluk Mahallesi’nde bulunan iki ilköğretim okulundan biri kapandı, diğeri de ortaokula çevrildi. Bu sebeple Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu önceliğin 4 bin nüfusu bulunan Kumluk Mahallesi’ne verilmesi yönünde çalışmalarını sürdürdü ancak üzerinde çalışma yapılan Çorak Caddesi’nde bulunan arazinin, yetersiz kalması sebebiyle başka okul inşası için alternatiflere yöneldi.

Esentepe Mahallesi uygun görüldü
Boyabat Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, "Yapılan çalışma ve incelemeler neticesinde Esentepe Mahallesi’ndeki Hamit Tekin Okulunun içerisinde bulunduğu araziden tarafımıza tahsisat yapılması uygun görülmüştür. Yapılacak okulumuz çevre düzenlemesiyle birlikte 5 bin metre karelik bir alan üzerine oturtulacaktır. Mevcut durum itibarıyla çalışmalar bu alan üzerinde kesinleşmiş olup gerekli son hazırlıkların tamamlanmasına devam edilmektedir. Bu kapsamda; imar durumu ve imar planı, aplikasyon krokisi, plankote, ada-parsel tapu kaydı, arsa fotoğrafları, kanalizasyon, içme suyu, yağmur suyu, doğal gaz ve elektrik ile ilgili işlem ve evraklar tamamlanmaktadır. Bu sürecin akabinde inşaat çalışmalarına ivedi şekilde başlanacak, hafriyata başlamasından sonra iki yıl içerisinde de proje tamamlanacaktır" denildi.

Boyabat’a yeni okul

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