Boyabat’a yeni okul

Sinop’un Boyabat ilçesine yapılacak 24 derslikli yeni okul için son hazırlıklar tamamlandı.

Boyabat Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleri ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) destekleriyle Boyabat’ta yapılacak 24 derslikli yeni ilköğretim okulu için son etüt çalışmaları tamamlandı. TOBB İnşaat Uygulama Müdürü Haluk Altuntaş ve Mimar Hazım Ayhan Ayatar’ın da katıldıkları çalışmada inşaat için belirlenen 2 arazide son incelemeler yapıldı.

Boyabat Ticaret Odası Kumluk Mahallesi’ni uygun gördü

Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim kurulu okul yapımında Kumluk Mahallesi’ni öncelikli olarak belirledi. Kumluk Mahallesi’nde bulunan iki ilköğretim okulundan biri kapandı, diğeri de ortaokula çevrildi. Bu sebeple Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu önceliğin 4 bin nüfusu bulunan Kumluk Mahallesi’ne verilmesi yönünde çalışmalarını sürdürdü ancak üzerinde çalışma yapılan Çorak Caddesi’nde bulunan arazinin, yetersiz kalması sebebiyle başka okul inşası için alternatiflere yöneldi.