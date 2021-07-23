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Böyle dost düşman başına! Enis Arıkan arkadaşı Ezgi Mola'yla ilgili soruya bakın ne cevap verdi?

23.07.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncular Enis Arıkan ve Ezgi Mola, sanat camiasının en popüler ikilisi olmaya başladı. Ama Enis Arıkan'ın takipçilerinden gelen sorulara verdiği cevap Ezgi Mola'yı biraz kızdıracak gibi görünüyor.

Böyle dost düşman başına! Enis Arıkan arkadaşı Ezgi Mola'yla ilgili soruya bakın ne cevap verdi?

Ezgi Mola ve Enis Arıkan, ünlüler camiasında ender rastlanan bir dostluk bağına sahip. Konservatuvar günlerinden bu yana arkadaş olan iki oyuncu, neredeyse birbirinden ayrı düşünülemez hale geldi. Sosyal medyada ne kadar yakın oldukları açıkça görülen ikili, son yıllarda dostluklarını birlikte oynadıkları projelerle taçlandırdı. "Kocan Kadar Konuş" filmlerinde karşılıklı oynadıkları anlar çok sevilen ikili, bu iş birliğini tiyatroya da taşıdı. Ezgi Mola'yı yıllar sonra tiyatro sahnesine döndüren "10 11 12" ve çok konuşulan "Alice" müzikali çok sevildi. Ne var ki, pandemi yüzünden tiyatrolar kapandı. Bu kez, yıllarca izleyiciyi güldüren Enis Arıkan ve Ezgi Mola'yı dram projelerinde izlemeye başladık. Ezgi Mola "Masumlar Apartmanı" dizisi, Enis Arıkan ise "Camdaki Kız" dizisi sayesinde yeteneklerini tekrar gözler önüne serdi.

Enis Arıkan’dan duygulandıran Ezgi Mola paylaşımı!

Sıkı dostlar sosyal medyada takipçilerini güldürmeye devam etse de, Ezgi Mola'nın bu kez de "Erşan Kuneri" dizisi için sette olması nedeniyle birlikte tatil yapamadı. Ama takipçileri onları birbirinden ayrı düşünemez hale geldi ve Enis Arıkan'ı arkadaşıyla ilgili soru yağmuruna tuttu.

"Haset arkadaş"

Enis Arıkan

Instagram hesabında soru-cevap yapan Enis Arıkan, Ezgi Mola'yla en komik anısını soran bir takipçiye ilginç bir cevap verdi. "Ezgi'nin konservatuvarda kötü performans sergilediğinde hocalardan azar işitmesi. Mest oluyordum." diyerek hayli açık sözlü davrandı ve kendisine "Haset arkadaş" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Enis Arıkan Ezgi Mola Camdaki Kız dizisi
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