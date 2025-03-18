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  4. Böyle hata görülmedi! Ölmeyen futbolcu için saygı duruşu yaptılar... Ailesi ne olduğunu şaşırdı

Böyle hata görülmedi! Ölmeyen futbolcu için saygı duruşu yaptılar... Ailesi ne olduğunu şaşırdı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.03.2025 22:13
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Bulgaristan Parva Liga'da Arda Kardzhali ile Levski Sofya arasında oynanan mücadelede son dönemde yaşanan en ilginç olaylardan biri yaşandı. Maç öncesi, hayatını kaybettiği sanılan eski oyuncusu Petko Ganchev için bir dakikalık saygı duruşu yapılırken oyuncunun ölmediği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Böyle hata görülmedi! Ölmeyen futbolcu için saygı duruşu yaptılar... Ailesi ne olduğunu şaşırdı

Son dönemde yaşanan en ilginç olaylardan biri Bulgaristan’dan geldi. Arda Kırcaali, ligin 25. haftasında Levski Sofya ile oynanacak maç öncesi, birkaç saat önce vefat ettiği sanılan eski oyuncusu Petko Ganchev için bir dakikalık saygı duruşu talep etmişti. Ancak gerçekte Ganchev hayattaydı. Bu büyük hata, oyuncunun ailesinde şok etkisi yarattı.

Arda formasıyla 120’den fazla gol atan Ganchev, yanlış haberin yayılmasının ardından endişeye kapılan ailesinin yanına döndü ve şu açıklamayı yaptı:

“DİRİ DİRİ GÖMÜLDÜM”

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“Levski maçını izlemek için eve giderken telefonum sürekli çaldı ama araba kullandığım için cevap veremedim. Eve vardığımda avluda eşim ağlayarak ‘Televizyonda öldüğünü söylediler!’ diye bağırıyordu. Ne olduğunu anlamadım. Diri diri gömülmek gerçekten çok stresli bir deneyimmiş!”

KULÜP ÖZÜR DİLEDİ

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Arda Kardzhali Kulübü, hatanın fark edilmesinin ardından sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yayımladı: “Kulübümüz, eski futbolcumuz Petko Ganchev ve ailesinden samimi özürlerimizi iletir. Yanlış bir bilgiye dayanarak yapılan bu hata nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz. Ganchev’e uzun ve sağlıklı bir ömür diliyoruz.”

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