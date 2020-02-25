Böyle kırmızı kart görülmedi

Makedonya Ligi'nde oynanan Makedonija - Akademija Pandev arasındaki mücadelenin 65. dakikasında kullanılan taç atışı maçı karıştırdı.
Tacı atmaya giderken takım arkadaşının oyunu başlattığını gören Kostov, rakip lehine gelişen pozisyonu kesmek için elindeki topla maç topunu vurdu.
Kostov hedefine başarıyla ulaştı ancak kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Hakemin bu kararının ardından yaşanan tartışmalar nedeniyle maç 6 dakika durdu.
10 kişi kalan Akademija Pandev, 90+6'da yediği penaltı golüyle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
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