Böyle kullanmak kimsenin aklına gelmemiştir: Kıyma pişirmek için çırpıcı...

Kıyma pişirmek çok basit görünse de tencere ilk koyulduğun tüm kıymanın eşit şekilde pişmesini sağlamak biraz zordır. Kıymanın mükemmel pişmesini sağlayan tekniğin basitliğine inanamayacaksınız. Bir annenin Facebook’ta paylaştığı kıyma pişirme tekniği birçok insan tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Facebook’ta viral olan paylaşımda bir kadın mükemmel kıyma pişirmek için çırpıcı kullanıyor. Bu sayede kıymalar tane tane ve eşit şekilde pişmiş oluyor.

KIYMA PİŞİRMEK İÇİN ÇIRPICI KULLANIN!

Avustralyalı kadın pratik kıyma pişirmek için hazırladığı videosunu Facebook grubu Hunter Mums’ta paylaştı. Yayınladığı videoda, kıymayı tavaya mükemmel bir şekilde dağıtmak için bir çırpma teli kullanıyor. Kıymanın tavaya tam olarak yayılmasını sağlayan çırpıcı aynı zamanda kıyma tanelerinin eşit şekilde pişmesini sağlıyor. Bu sayede kıyma pişirmek daha eğlenceli ve daha lezzetli hale geliyor.

Şaşkınlıklarını gizleyemeyen kadınlar paylaşımın altına şu tarz yorumlar bıraktı:

"Bu benim en sevdiğim yemek hilesi, çok kolay ve her seferinde mükemmel çalışıyor."

Bir başka yorumda: "Bunu hiç düşünmemiştim. Harikasın."

Bazı kadınlar yorumlarda kendi kıyma pişirme tekniklerini paylaştı. Kimisi spatula kullandığını söylerek kimisi ise kıyma pişirmek için patates ezici kullandıklarını söyledi.

