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Böyle sağlam ağır hasarlı bina görülmedi: Üçüncü gününde zor yıkabildiler

11.12.2023 11:59 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ağır hasar alan 7 katlı bir binanın yıkımı gerçekleşti.

Büyük oranda yıkılan binanın tek kolon üzerinde kalan 7. katı ise üçüncü günde zorlukla yıkıldı.

Elazığ’da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede İcadiye Mahallesi Yakup Şevki Caddesi’nde bulunan 28 daireli 7 katlı binanın yıkımı gerçekleşti. Büyük bir kısmı yıkılan binanın, 7. katı ise havada kaldı. Üçüncü günün sabahında ekiplerin titizlikle yürüttüğü çalışma sonucunda 7. katın da yıkımı gerçekleştirildi.

’’SIKINTISIZ, YAN BİNALARA ZARAR VERMEDEN ÇÖZDÜK’’

İlk kez böyle sağlam bir bina yıkımı ile karşılaştıklarını dile getiren firma sahibi Emrullah Argın, ’’Binanın yıkımı üç gündür sürüyor. Çok uğraştık. Zor oldu ama sonunda binayı aşağı almayı başardık. Ekiplerimiz çalışıyor. Biz de bu depremden doğan sorunları çözmeye çalışıyoruz. 7 katlı bir bina ama çok sağlam bir bina. İlk defa böyle bir bina ile karşılaştık. Ekipmanımız sağlam olduğu için sağlıklı bir şekilde bu binayı yıkıyoruz. Sıkıntısız, yan binalara zarar vermeden çözdük. Bundan sonra da yeni binalara geçeceğiz” dedi.

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