Böyle sözleşme görülmedi! Trabzonspor'un efsane isimlerinden İbrahima Yattara'dan 43 yaşında çok ilginç sözleşme

Trabzonspor'un unutulmaz eski futbolcularından Gineli İbrahima Yattara, futbol hayatına Sivas’ta faaliyet gösteren amatör bir spor devam etme kararı aldı.

PLAY-OFF SÜRESİNCE İMZA...

Bu kapsamda Yattara, Sivas Süper Amatör Ligi'nden Bölgesel Amatör Lig'e yükselmek için mücadele eden İmranlıspor’a transfer oldu.

İmranlıspor Kulübü, Gineli eski milli futbolcu ile play-off maçları süresince sözleşme imzaladı. İstanbul’da gerçekleşen imza töreninde İmranlıspor Kulüp Başkanı Adnan Avcı ile Kulüp Avukatı Enes Yüksel de hazır bulundu.

18 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR

18 Şubat’ta başlayacak play-off mücadelelerinde forma giyecek olan İbrahim Yattara'nın önümüzdeki günlerde İmranlı’ya giderek takımla tanışması ve çalışmalara başlayacağı öğrenildi.





