Böylesi görülmedi! Defalarca evlenme teklifi edip reddedilmişti... 100 kişilik çeteyle genç kadını kaçırmak için muayenehanesini bastılar

Naveen Reddy, 100 kişilik çete ile birlikte ismi Vaishali olarak aktarılan genç kadının muayenehanesine akın etti. El birliğiyle talihsiz kadının ofisini ve evini tahrip edip arabanın camlarını kıran kalabalık ekibin, görüntülerde ofiste ve evdeki birkaç kişiye fiziksel şiddet de uyguladıkları görülüyordu. Kalabalığın yarattığı kargaşada Reddy, genç kadını kaçırmayı başardı. Film sahnesi gibi anların ardından olaydan haberdar olan ailesi, kızlarının bulunması için polise başvurdu.

TEHDİT EDİYORDU

Polisler onu yakalamak için büyük bir operasyon başlattıktan sonra 6 saat içinde Vasihali'ye ulaşmayı başardılar ancak Reddy yakalanamadı. Genç adamın hala serbest olduğu bildirilirken, çeteden birçok kişinin polis tarafından yakalandığı ve sorgulandığı bildirildi. Genç kadının ailesi Reddy'ye dava açtı. Olayın ardından genç adamın, Vaishali'yi uzun süredir ailesine zarar vermekle de tehdit ettiği ortaya çıktı.

HALA ÇÖZÜLEMEDİ

Garip olayın perde arkası ise hala çözülemedi. Reddy, Vaishali ile uzun süredir birlikte olduğunu ve genç kadının yıllardır hem duygusal hem de ekonomik olarak kendisinden yararlandığını söylerken, Vaishali'nin ailesi ikilinin arasında hiçbir zaman ciddi bir aşk yaşanmadığını ancak Reddy'nin ısrarcı aşkı sebebiyle yıllardır kendisi tarafından taciz edildiklerini aktardı.