Böylesi görülmedi! Hız motoru ile uyuşturucu sevkiyatı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente yüklü miktarda hız motoru ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı aldı. Ekipler, Kayseri-Ankara yolu uygulama noktasında, F.K. yönetimindeki hız motorunu durdurdu. Hız moturunun arkasında bulunan kutuda, 1 kilo 11 gram metamfetamin, 98,30 gram kokain ile 10,75 gram eroin maddesi ele geçirildi.
767 KİLOMETRELİK YOLU 5 SAATTE GELMİŞ
Gözaltına alınan F.K.'nın verdiği ifade sonrası, uyuşturucu maddeleri teslim alacağı belirlenen H.U., C.A. ve A.Ö.'yü gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 2 tabanca, 2 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından mahkemeye çıkarılmak üzere adliye gönderildi. Bu arada, F.K.'nin uyuşturucu madde satmaktan sabıkası olduğu, İstanbul- Kayseri arasındaki 767 kilometrelik yolu yolu 5 saatte geldiği ve birçok ile motosikletle uyuşturucu sevkiyatı yaptığı öğrenildi. (DHA)
Korkunç olay! Belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu
450 yıllık tarihi han fotoğraf stüdyosu oldu
Her yaşta ortaya çıkıyor! Sebebi bakın neymiş
Hayatlarında ilk kez gördüler! Rus turistlerin yeni eğlencesi
Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakime inceleme
Konuşurken 'şey' diyorsanız dikkat! Hastalık belirtisi olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum