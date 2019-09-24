Böylesi görülmedi! Hız motoru ile uyuşturucu sevkiyatı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente yüklü miktarda hız motoru ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı aldı. Ekipler, Kayseri-Ankara yolu uygulama noktasında, F.K. yönetimindeki hız motorunu durdurdu. Hız moturunun arkasında bulunan kutuda, 1 kilo 11 gram metamfetamin, 98,30 gram kokain ile 10,75 gram eroin maddesi ele geçirildi.

767 KİLOMETRELİK YOLU 5 SAATTE GELMİŞ

Gözaltına alınan F.K.'nın verdiği ifade sonrası, uyuşturucu maddeleri teslim alacağı belirlenen H.U., C.A. ve A.Ö.'yü gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 2 tabanca, 2 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından mahkemeye çıkarılmak üzere adliye gönderildi. Bu arada, F.K.'nin uyuşturucu madde satmaktan sabıkası olduğu, İstanbul- Kayseri arasındaki 767 kilometrelik yolu yolu 5 saatte geldiği ve birçok ile motosikletle uyuşturucu sevkiyatı yaptığı öğrenildi. (DHA)