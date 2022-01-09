Böylesini sadece Lewandowski yapar! Göztepeli Cherif Ndiaye 28 dakikada 3 gol attı!

Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleye Göztepe'nin golleri damga vurdu. İzmir ekibinin forveti Cherif Ndiaye sosyal medyada gündem oldu.
Cherif Ndiaye, Antalyaspor karşısında 28 dakikada hat-trick yaptı. Sosyal medyadaki kullanıcılar Ndiaye için Lewandowski benzetmesi yaptı.
Bayern Münih'in, Wolfsburg'u 5-1 yendiği maçta sonradan oyuna giren Robert Lewandowski 9 dakikada 5 gol atmıştı. Göztepe'nin futbolcusu Ndiaye için de Lewandowski benzetmeleri yapıldı.
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