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Böylesini sadece Lewandowski yapar! Göztepeli Cherif Ndiaye 28 dakikada 3 gol attı!

09.01.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe forması giyen Cherif Ndiaye, Antalyaspor karşısında 28 dakikada hat-trick yaptı. Sosyal medya bu olaydan sonra adeta yıkıldı. Lewandowski benzetmesi yapılan Ndiaye için binlerce tweet atıldı.

Böylesini sadece Lewandowski yapar! Göztepeli Cherif Ndiaye 28 dakikada 3 gol attı!

Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleye Göztepe'nin golleri damga vurdu. İzmir ekibinin forveti Cherif Ndiaye sosyal medyada gündem oldu.

28 DAKİKADA HAT-TRICK

Cherif Ndiaye, Antalyaspor karşısında 28 dakikada hat-trick yaptı. Sosyal medyadaki kullanıcılar Ndiaye için Lewandowski benzetmesi yaptı.

9 DAKİKADA 5 GOL ATMIŞTI

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Bayern Münih'in, Wolfsburg'u 5-1 yendiği maçta sonradan oyuna giren Robert Lewandowski 9 dakikada 5 gol atmıştı. Göztepe'nin futbolcusu Ndiaye için de Lewandowski benzetmeleri yapıldı.

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Göztepe
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