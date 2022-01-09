Böylesini sadece Lewandowski yapar! Göztepeli Cherif Ndiaye 28 dakikada 3 gol attı!

Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleye Göztepe'nin golleri damga vurdu. İzmir ekibinin forveti Cherif Ndiaye sosyal medyada gündem oldu.

28 DAKİKADA HAT-TRICK

Cherif Ndiaye, Antalyaspor karşısında 28 dakikada hat-trick yaptı. Sosyal medyadaki kullanıcılar Ndiaye için Lewandowski benzetmesi yaptı.

9 DAKİKADA 5 GOL ATMIŞTI

Bayern Münih'in, Wolfsburg'u 5-1 yendiği maçta sonradan oyuna giren Robert Lewandowski 9 dakikada 5 gol atmıştı. Göztepe'nin futbolcusu Ndiaye için de Lewandowski benzetmeleri yapıldı.



