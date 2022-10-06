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Boyner Active, Ankara Acity AVM'de açıldı

06.10.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boyner Active, Ankara Acity AVM'de açıldı

İSTANBUL (AA) - Boyner'in aktif yaşam tarzını yansıtan yeni mağazası "Boyner Active", Ankara Acity AVM'de açıldı.

Boyner açıklamasına göre, birbirinden farklı birçok kategoride yüzlerce markayı ve binlerce ürünü müşterileriyle buluşturan şirket, günlük ve rahat giyim koleksiyonlarını bir araya getirdiği yeni konsept mağazasının ikincisini Ankaralılarla buluşturdu.

Acity AVM'de yaklaşık 1.000 metrekarelik alana sahip Boyner Active mağazasında yüzlerce farklı seçenek spor giyimi ve aktif yaşamayı tercih eden müşterileri bekliyor. Mağazada, National Geographic, Aeropostale, Camper, Jack&Jones, Lumberjack, Nike, Adidas, Skechers ve Tommy Hilfiger markalar yer alıyor.

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