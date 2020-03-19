Boyner ve YKM mağazaları geçici olarak kapandı

İSTANBUL (AA) - Boyner Büyük Mağazacılık, COVID-19 salgınını yavaşlatma ve toplumda bilinç oluşturmanın sorumluluğu çerçevesinde Türkiye’deki tüm Boyner ve YKM mağazalarını kapattı.

Boyner açıklamasına göre, COVID-19'un küresel olarak gündeme geldiği günden bu yana müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını korumak adına mağazalarında, merkez ofisinde ve depolarında önlemler alan Boyner, salgının yavaşlatılmasına destek olmak için mağazacılık operasyonlarına ara verdi.

Şirket istihdam ve çalışan hakları konusunda hassasiyetini koruyarak, Türkiye'deki tüm Boyner ve YKM mağazalarını 19 Mart tarihinden itibaren geçici olarak kapattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Büyük Mağazacılık Üst Yöneticisi (CEO) Eren Çamurdan, müşterilerinin, tüm çalışanlarının ve onların aile ve sevdiklerinin sağlıklarını, COVID-19 salgını ile ilgili kaygılarını önemsediklerini belirtti.

- "İstihdam ve çalışan hakları hassasiyetimizi koruyoruz"

COVID-19'un küresel olarak gündeme geldiği günden bu yana müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını korumak adına tüm iş süreçlerini yeniden yapılandırdıklarını aktaran Çamurdan, şunları kaydetti: