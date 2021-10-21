YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Boyner'den kozmetik festivali

Boyner'den kozmetik festivali

21.10.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boyner'den kozmetik festivali

İSTANBUL (AA) - Boyner, soğuk kış günlerine cildini hazırlamak isteyenler için Kozmetik Festivali düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bo​​​​​​​yner, sevilen markaların güzellik ve kişisel bakım ürünlerinden saç bakım ürünlerine, makyaj setlerinden parfümlere kadar 10 binden fazla ürünü bir arada ve ayrıcalıklarla kozmetik tutkunları ile buluşturuyor.

Boyner'in Kozmetik Festivali kapsamında Boyner mağazalarından ve boyner.com.tr'den 31 Ekim'e kadar yapılan her 400 TL'lik kozmetik alışverişine anında 100 TL indirim ve 100 TL değerinde Hopi paracık hediye ediliyor.

Boyner, güzelliğine ve bakımına önem veren, sonbahar-kış mevsimine cildini hazırlamak isteyenleri "benzersiz" bir bakım deneyimi yaşamak için ayrıcalıklar ve sürprizlerle dolu Kozmetik Festivali'ne davet ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorları ''mümkün değil'' dedi! 70 yaşında anne olduDoktorları ''mümkün değil'' dedi! 70 yaşında anne oldu
'En güzel büyükelçi' Poklonskaya’dan diplomatik üniformalı ilk fotoğraf'En güzel büyükelçi' Poklonskaya’dan diplomatik üniformalı ilk fotoğraf
Restorasyonu tamamlanan Silivri Mimar Sinan Köprüsü ile Kısa Köprü açıldıRestorasyonu tamamlanan Silivri Mimar Sinan Köprüsü ile Kısa Köprü açıldı

İstanbul Namaz Vakitleri 21 Ekim Perşembe

İmsak
05:50
Sabah
07:15
Öğle
12:54
İkindi
15:52
Akşam
18:23
Yatsı
19:42

İstanbul Nöbetçi Eczaneler21 Ekim Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

GÜNCELLEME - Konya'da çöp konteynerindeki patlamaya ilişkin yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

GÜNCELLEME - Konya'da çöp konteynerindeki patlamaya ilişkin yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Fethiye'nin tek kadın muhtarı, çalışmalarıyla örnek gösteriliyor

Fethiye'nin tek kadın muhtarı, çalışmalarıyla örnek gösteriliyor

Doğubayazıtlı genç kız muhtarlık yaptığı köye hizmet için çabalıyor

Doğubayazıtlı genç kız muhtarlık yaptığı köye hizmet için çabalıyor

Antalya'da silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Antalya'da silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.