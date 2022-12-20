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Boynunda ağla uçan flamingo, denizdeki kirliği ortaya serdi

20.12.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boynunda ağ ile uçmaya çalışan bir flamingo, Çeşmeli fotoğrafçı Halil Soytürk’ün objektifine takıldı.

Boynunda ağla uçan flamingo, denizdeki kirliği ortaya serdi

İbretlik fotoğraf, hayalet ağların sadece deniz canlılarını değil artık kuşları tehdit edici boyuta ulaştığını gözler önüne serdi.
Alaçatı Sulak Alan’da fotoğraf çekerken bir flamingonun boynuna bir şeyin takıldığını farkeden Halil Soytürk, kuşa yaklaştığında boynunda bir balık ağı olduğunu gördü. Flamingonun uçması üzerine o üzücü halini havada fotoğraflayabilen Soytürk, denizlerdeki kirliliğinin ne boyuta geldiğini de ortaya sermiş oldu.

Yüksek lisans eğitimi için Alaçatı Sulak Alan’da fotoğraf çekimine çıktığını anlatan Soytürk, yaşadıklarını şöyle dile getirdi: "Çekim yaparken bu flamingoyu gördüm. Önce boynundakini farkedemedim. Sonra uçarak yakınıma geldi. Boynunda bir şeyin takılı olduğunu farkettim. Fotoğrafını çekmek ve boynunda ne olduğunu anlamak için yanına yaklaşmaya çalıştım. Ben yaklaşmaya çalışırken uçtu. Havada uçarken bu fotoğrafı çekebildim. Çok uzağa gittiği için peşinden gidemedim. Fotoğrafı incelediğimde boynuna ağ parçasının takıldığını gördüm. Bir balıkçıya, flamingonun boynuna ağın nerede takılmış olabileceğini sordum. Trollerin denize attıkları ağ parçası olduğunu söyledi. Deniz atılan bu ağ parçaları ne yazık ki böyle üzücü görüntülerin oluşmasına neden oluyor. Buy flamingonun boynundaki ağ, bir yere takılırsa belki de flamingonun ölümüne neden olacak."

"DENİZE ATILAN ATIKLAR, CANLILARA ÇOK ZARAR VERİYOR"

Flamingonun boynundaki ağ parçasının çevre konusundaki duyarlılığın artması için önemli bir gösterge olması gerektiğini vurgulayan Soytürk, "Yüksek lisans eğitimimde çevre ve ekolojik sorunlar üzerinde de araştırmalar yapıyorum. Plastik atıklar konusunda, Akdeniz’de, en çok çevreyi kirleten ülke durumundayız. İnanılmaz ölçüde plastik atığı denize bırakıyoruz. Bu flamingonun boynunda gördüğümüz ağ parçası gibi denize atılan atıklar, canlılara çok zarar veriyor. Kuşların boynuna, ayağına takılan ağ parçaları, naylon torbalar, misinalar, ip parçalarını görebiliyoruz. Denize bırakılan atıklardan balıklar da zarar görüyor. Ayrıca plajlarımızdaki o güzelim kumları ne yazık ki küllük olarak kullananlar da var. Kimisi de sigara izmaritini denize atıyor. Doğada kolay çözünmeyen atıklar, denizde yaşayan canlıların yediklerine karışmasına neden oluyor. Biz de balıkları yiyince o atıklar bize de zarar veriyor. Bir nevi denize attığımız atık, balıklar yoluyla bize geri dönüyor" diye konuştu.

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