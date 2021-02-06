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Boyraz’dan memleketindeki kadınlara destek

06.02.2021 16:00 | Son Güncelleme:
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Boyraz’dan memleketindeki kadınlara destek

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, doğum yeri olan Sivas’ın Gürün ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı olarak salıncak üretimi yapan kadınlara kumaş ve pazar desteği sağladı.Gürün Halk Eğitim Merkezinde kadınlar kumaş salıncak üreterek hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, doğum yeri olan Sivas’ın Gürün ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı olarak salıncak üretimi yapan kadınlara kumaş ve pazar desteği sağladı.
Gürün Halk Eğitim Merkezinde kadınlar kumaş salıncak üreterek hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Aslen Gürünlü olan AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, ilçesindeki kadınların başlatmış olduğu üretim hamlesine destek olmak için 45 bin TL değerinde kumaş bağışında bulundu. Ayrıca üretilen bin adet salıncak için Pazar imkanı oluşturdu. Satılan salıncaklardan elde edilecek 150 bin TL, kadın istihdamında kullanılacak.
Gürün Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Sandıkkaya yaptığı açıklamada “Hemşerimiz sayın Osman Boyraz’dan kadın kursiyerlerimize büyük destek geldi. Kendisi kurumumuza gelerek salıncak dikim atölyemizi ve kadın kursiyerlerimizi ziyaret etmişti. Ziyareti esnasında kadın kursiyerlerimiz ile hasbihal eden sayın Osman Boyraz, Pandemi döneminde yaptıkları bu çalışmaların çok değerli olduğunu belirtmiş ve kadınlarımıza destek olacağını beyan etmişti. Hemşerimiz Osman Boyraz, bu desteğin ilk adımları olan 45.000 TL değerinde bin 200 metre kumaşı kurumumuza gönderdi. Gelen kumaşlarla dikilecek bin salıncak ile bin çocuğun yüzünü güldürecek olan kadın kursiyerlerimiz bu heyecanla salıncak dikimlerine hız verdiler” dedi.

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