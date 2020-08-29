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Boyraz’ın önceliği park problemi

MALATYA HABERLERİ  | 29.08.2020 12:53 | Son Güncelleme

Malatya’nın Darende İlçesinin yeni Emniyet Müdürü Erol Boyraz, ilçede önceliğinin otopark sorununu çözmek olduğunu söyledi.İlçe merkezinde özellikle Pazartesi ve Cuma günleri oluşan araç park yoğunluğunun trafiği aksatması nedeniyle İlçe Emniyet Müdürü Burhan Boyraz harekete geçerek sıkı tedbirler aldı.

Boyraz’ın önceliği park problemi

Malatya’nın Darende İlçesinin yeni Emniyet Müdürü Erol Boyraz, ilçede önceliğinin otopark sorununu çözmek olduğunu söyledi.
İlçe merkezinde özellikle Pazartesi ve Cuma günleri oluşan araç park yoğunluğunun trafiği aksatması nedeniyle İlçe Emniyet Müdürü Burhan Boyraz harekete geçerek sıkı tedbirler aldı. İlçe esnafını ziyaret eden Boyraz, araç park probleminin çözülmesi için de istişarelerde bulundu.
Yol kenarlarına, dükkan önlerine ve çarşı merkezine park eden araçları kaldırtarak, yayalara yol açan ve araç trafiğinin önüne geçen Boyraz ve beraberindeki polis ekipleri, her noktada araç ve görevli polislerle vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Yayaların daha rahat hareket edeceği alanlar oluşturan polis ekipleri, sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet etmeyenleri için de vatandaşları uyardı.

Boyraz’ın önceliği park problemi

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