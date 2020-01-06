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  4. Bozbaş yemeği tarifi, Bozbaş yemeği Iğdır'ın özel lezzeti

Bozbaş yemeği tarifi, Bozbaş yemeği Iğdır'ın özel lezzeti

Gökçen BEKTAŞ Gökçen BEKTAŞ
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yöresel tatları ile ünlü Iğdır, geçmişi asırlar öncesine dayanan bozbaş yemeğiyle dikkat çekiyor. Bozbaş yemeği Iğdır ile özdeşmiş enfes bir et yemeği. Bozbaş yemeğini tadan ziyaretçiler, bu lezzeti gittikleri her yerde anlatarak yemeğin tanınmasına da katkı sunuyorlar. İşte bozbaş yemeği tarifi.

Bozbaş yemeği Iğdır’da çok yaygın olarak pişirilen ve zevkle tüketilen bir ana yemek. Kuzu inciği, nohut ve kuyruk yağıyla pişirilerek zevkle tüketiliyor.Yemeği ilginç kılan pişirme yöntemi, servis şeklide ilgi görüyor. Kente gelen ve Bozbaş yemeğinin tarihinin çok eskilere dayandığını belirten Bozbaş ustası Mehmet Ferit Taşkın, Bozbaş yemeğinin isminin çok eskilerde yaşayan Bozkır kabilesinden geldiğini ve yemeğin günümüze kadar gelerek zevkle tüketildiğini söyledi.

Bozbaş yemeğinin yapımının da meşakkatli olduğunu anlatan Mehmet Usta, “Yemeğinin yapılışı dört aşamadan oluşuyor. Porsiyonuna göre maşrapaya kuzu incik eti, kuyruk yağı, nohut, baharat olarak da sarı kök bırakıyorum. Daha sonra maşrapayı fırına atıp hazırlıyorum. Bozbaş yemeğinde kullanılan et genç olmalıdır.Bunun için hayvanın 2 yaşını geçmemesi lazım. Koyunun incik kısmı olması da önemlidir. Bozbaş yemeğimizin pişirilmesi yaklaşık altı saat sürüyor” dedi.

'BOZBAŞI SİPARİŞ ÜZERİNE YABANCI DEVLETLERE GÖNDERİYORUZ'

Yemeğin gün geçtikçe daha çok tanınarak, ilgi gördüğünü anlatan Bozbaş ustası Mehmet Ferit Taşkın, “Bu yemeği yemek için gruplar halinde turistler geliyor. Gelmeden önce bize haber veriyorlar. Biz bu Bozbaş'ı sipariş üzerine yabancı devletlere de dondurulmuş bir şekilde gönderiyoruz” şeklinde konuştu.

BOZBAŞ YEMEĞİ TARİFİ

Bir kilo kuzu incik
Bir su bardağı nohut
Bir adet kuru soğan
2 adet patates
Bir yemek kaşığı salça
Bir çay bardağı sıvı yağ
2 çay kaşığı zerdeçal
Pul biber ve tuz

BOZBAŞ YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

Nohudu akşamdan ıslayın. Ertesi gün suyunu süzün ve nohudu yıkayın.
Soğanı ince ve yemeklik olacak şekilde doğrayın. Soğanı salça, zerdeçal ve pul biberle karıştırın.
Patatesleri iri küpler şeklinde doğrayın.
Etleri 40 dakika düdüklü tencerede haşlayın.
Haşlanan etin içine kalan tüm malzemeleri ekleyin ve malzemelerin hepsi pişine kadar yemeği kaynatın. Afiyet olsun...

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