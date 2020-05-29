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Bozcaada feribot seferleri haftada üç güne çıkarıldı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 29.05.2020 17:49 | Son Güncelleme

Bozcaada feribot seferleri haftada üç güne çıkarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında haftada bir güne düşürülen Bozcaada-Geyikli feribot seferlerinde yeni düzenlemeye gidildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada-Geyikli arasındaki feribot seferlerinin, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla haftada 3 gün yapılmasına karar verildi.

Seferler 1 Haziran'dan itibaren pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.15 ve 18.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00 ve 19.00'da yapılacak.

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