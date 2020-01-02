Bozcaada kalamarı tarifi: Bozcaada kalamarı gelir kapısı oldu

Kuzey Ege'deki turizm cenneti Bozcaada'da, yaz mevsiminde turizmden geçimini sağlayan halk, sonbahar ve kış aylarında ise teknelerle denize açılıp kalamar avına çıkıyor. Teknesi olmayan ada sakinleri ise karadan kalamar avlamaya çalışıyor. Adada amirinden memuruna, işçisinden işletmecisi herkes bugünlerde kalamar avlıyor.

İşletmeciler, restoranlarında satmak için kalamar yakalarken, ada sakinleri de ev ekonomilerine gelir sağlamak için avlanıyor. Yakalanan kalamarlar kilosu 80 TL'ye alıcı buluyor. Adada yaşayanlar, yakaladıkları en lezzetli deniz ürünlerinden olan kalamarları balıkhane yerine ilçedeki restoranlara satıyor. İşletme sahipleri ise kilolarca kalamarı derin dondurucu dolaplarda bekletip, ilkbahardan itibaren hareketlenen turizm sezonunda müşterilerine servis ediyor. Bu nedenle Bozcaada'da yazın yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği deniz ürünün başında kalamar geliyor.

SON YILLARDA KALAMAR AZALDI

Kalamar, daha çok ay ışığında, havanın kararmasına yakın zamanda ve soğuk suda avlanıyor. Amatör olarak balıkçı teknesiyle denize açılanlar yasaya göre kişi başı günde en fazla 5 kilo kalamar yakalayabiliyor. Ancak adalılar, büyük balıkçı teknelerinin, hatta gemilerin projektör ile denizi aydınlatıp, kalamarı kandırarak yüzlerce kilo yakalandığını, bu nedenle de son yıllarda ada kalamarının azaldığını iddia etti. Büyük balıkçı teknelerinin Eylül ayında küçük kalamarları bu yöntemle yakalayarak azalmasına sebep olduğunu önü sürüldü.