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  4. Bozcaada kalamarı tarifi: Bozcaada kalamarı gelir kapısı oldu

Bozcaada kalamarı tarifi: Bozcaada kalamarı gelir kapısı oldu

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Bozcaada kalamarı adada yaşayanların gelir kapısı oldu. Her gün tekneleriyle denize açılan balıkçılar ve yerli halk, avladıkları kalamarları kilosu 80 TL'ye satıyor. Adada yaşayanlar, bu şekilde hem yiyecekleri kalamarı yakalıyor hem de sattıkları kalamarlar ile gelir elde ediyor. Bozcaada kalamarı lezzetiyle de yemek masalarına yenilik getiriyor. Merak edenler için Bozcaada kalamarı tarifine de yazımızda yer verdik, buyursunlar.

Bozcaada kalamarı tarifi: Bozcaada kalamarı gelir kapısı oldu

Kuzey Ege'deki turizm cenneti Bozcaada'da, yaz mevsiminde turizmden geçimini sağlayan halk, sonbahar ve kış aylarında ise teknelerle denize açılıp kalamar avına çıkıyor. Teknesi olmayan ada sakinleri ise karadan kalamar avlamaya çalışıyor. Adada amirinden memuruna, işçisinden işletmecisi herkes bugünlerde kalamar avlıyor.

İşletmeciler, restoranlarında satmak için kalamar yakalarken, ada sakinleri de ev ekonomilerine gelir sağlamak için avlanıyor. Yakalanan kalamarlar kilosu 80 TL'ye alıcı buluyor. Adada yaşayanlar, yakaladıkları en lezzetli deniz ürünlerinden olan kalamarları balıkhane yerine ilçedeki restoranlara satıyor. İşletme sahipleri ise kilolarca kalamarı derin dondurucu dolaplarda bekletip, ilkbahardan itibaren hareketlenen turizm sezonunda müşterilerine servis ediyor. Bu nedenle Bozcaada'da yazın yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği deniz ürünün başında kalamar geliyor.

SON YILLARDA KALAMAR AZALDI

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Kalamar, daha çok ay ışığında, havanın kararmasına yakın zamanda ve soğuk suda avlanıyor. Amatör olarak balıkçı teknesiyle denize açılanlar yasaya göre kişi başı günde en fazla 5 kilo kalamar yakalayabiliyor. Ancak adalılar, büyük balıkçı teknelerinin, hatta gemilerin projektör ile denizi aydınlatıp, kalamarı kandırarak yüzlerce kilo yakalandığını, bu nedenle de son yıllarda ada kalamarının azaldığını iddia etti. Büyük balıkçı teknelerinin Eylül ayında küçük kalamarları bu yöntemle yakalayarak azalmasına sebep olduğunu önü sürüldü.

AY OLDUĞU ZAMAN KALAMAR DA ÇIKIYOR

Kalamar sezonunun eylül ayı ortasında başladığını belirten Semih Önal, "O dönemde kalamarlar küçük oluyor. ekim ayı sonu ile kasım ayının başından itibaren kalamar irileşiyor. Ben eylül ve ekim ayında kalamar avına çıkmıyorum. Çünkü küçük oluyor. Kasım gibi başlıyorum, şubat sonuna kadar kalamar avı devam ediyor. İşçisinden işverenine, amirinden memuru kadar para kazanmak için çıkanlar var. Keyif için çıkanlar var. Herkes çıkıyor. Kalamar, ay olduğu zaman, geceleri avlanılıyor. Normalde kalamar akşam suyuna çıkar. Hava kararana kadar devam eder. Hava karardığı zaman ay yoksa, kalamar olmaz. Çünkü denizde ay olmadığı zaman yakamoz çıkar, Kalamarda yakamozdan ürker ve avlayamazsın" dedi. Restoranların kalamarın kilosunu 80 liraya aldığını belirten Serdar Eroğlu, "Balıkhane 70 liradan alıyor. Genel anlamda satmak için avlıyoruz. Yemek için de kendimize ayırıyoruz" diye konuştu. Rus asıllı restoran işletmecisi Istiradi Starenios ise "Ben iki tane yakaladım. Ben satmıyorum. Kendi restoranım da var. Ama keyif için de avlıyorum" dedi.

BOZCAADA KALAMARI TARİFİ

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Malzemeler:

10 adet küçük kalamar
3 adet kuru soğan
Bir su bardağı zentinyağı
Bir su bardağı pirinç
Nane, dereotu, taze soğan
Limon
Tuz ve karabiber

Bozcaada kalamarı yapılışı:
İlk olarak kuru soğanları ve kalamarın bıyıklarını doğrayın. Zeytinyağını tencerede ısıttıktan sonra malzemeleri suyunu bırakıp çekinceye kadar pişirin. Ardından ılımasını bekleyin.
Arından pirinçleri yıkayın ve ilave edin. Yeşillikleri minik minik doğrayın ve malzemelerle karıştırın. Tuzu ve karabiberi de harca ekleyin.
Kalamarın içini bu harçla doldurun. Kalamarların ağzını kürdan ile kapatın.
Limon ilave edilmiş, içi kaynamış su dolu olan tencereye alarak kaynayana kadar pişirin. Buradaki püf nokta, kalamarları koyduğunuz tencerede suyun fazla olmamasıdır. Tenceredeki su kalamarların üzerine az biraz geçmelidir. Dilerseniz kalamarları pişirdikten sonra tereyağında hafif kızartabilirsiniz.


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