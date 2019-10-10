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Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Film Festivali başladı

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SİNEMA TV  | 10.10.2019 10:43 | Son Güncelleme

Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Film Festivali'nin (BIFED) 6'ncısı, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde başladı.

Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Film Festivali başladı

Bozcaada Halk Eğitim Merkezi Salonu'ndaki festival açılışına, Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, Bozcaada Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz, Garnizon Komutanı Fatih Güdük, efsanevi rock grubu 'Bulutsuzluk Özlemi'nin solisti Nejat Yavaşoğulları ile çok sayda sanatsever katıldı. Festivalde, 5 gün boyunca 60’ı aşkın belgesel iki farklı salonda ücretsiz gösterilecek.

PETRA HOLZER: AÇ GÖZLÜ BEYAZ ADAM YARINA BÜYÜK FELAKETLER HAZIRLIYOR

Festivalin Yönetmeni Petra Holzer, iklim krizine değinerek şöyle dedi: "Bu yıl boyunca tarihin en büyük orman yangınlarını yaşadık. Amazonlar’dan, Sibirya ormanlarına, İsveç’teki ve Kaliforniya’daki vahşi yangınlardan Endonezya’daki orman yangınlarına kadar. Gücü elinde tutan, bilimi ve duyarlı vatandaşları küçümseyen, aç gözlü beyaz adam yarına daha büyük felaketler hazırlıyor. Geçen yıl son beyaz gergedan da öldü. Milyonlarca ağaç, barajlar, elektrik santralleri, altın madenleri, nükleer enerji uğruna kesiliyor. Uzakta değil, hemen arka bahçemizde, yaşadığımız coğrafyada endemik bitkilerin yok oluşunu, dokunulmamış coğrafyaların otoban ve köprü oluşunu, kumsal ve kıyıların plajlara ve beach kulüplere dönüşünü yaşıyoruz. Ancak geçen yıl başka bir dönüşüm ve değişimin tohumlarını da taşıdı. Bizler gerçekten de çocuklarımız için harekete geçmeye ve onlara kaliteli ve yaşanabilir bir dünya bırakmanın yollarını aramalıyız.”

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ÖDÜLLER CUMARTESİ GÜNÜ SAHİPLERİNİ BULACAK

Bu yıl 60 ülkeden 450 belgesel arasından seçilerek oluşturulan BIFED programında, filmlerin ana temasını her kıtada başta altın madeni olmak üzere maden ve taş ocaklarına direnen yerel halkın mücadeleleri, asbest ve petrolün yarattığı sağlık problemleri ve kirlilik, mülteciler ve iklim göçü, nehirler, gençlerin iklim değişikliğine isyanı, iyi ve doğru tarımsal üretimin sürdürülemezliği oluşturuyor.

BIFED 2019’un ödül kazanan filmleri 12 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek törenle açıklanacak. Festival 13 Ekim’de sona erecek.


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Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Film Festivali BIFED Bozcaada

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