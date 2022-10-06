YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

06.10.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE (AA) - Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, fırtına nedeniyle yarın Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferler iptal edildi.

Kabatepe-Gökçeada hattında da Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve 11.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 09.00 seferleri yapılamayacak.

Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyorÇanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandıArdahan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
FIFA'dan Bursaspor'a 2 dönem transfer yasağıFIFA'dan Bursaspor'a 2 dönem transfer yasağı
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Bozcaada Fırtına gemi feribot gestaş sefer

Çanakkale Namaz Vakitleri 6 Ekim Perşembe

İmsak
05:45
Sabah
07:08
Öğle
13:08
İkindi
16:21
Akşam
18:57
Yatsı
20:15
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Mesai saatleri içinde en çok mastürbasyon yapılan kent!

Mesai saatleri içinde en çok mastürbasyon yapılan kent!

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.