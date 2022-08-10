Bozcaada'da çöplük alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde çöplük yangınına müdahale ediliyor.

Bozcaada'da kırsal alanda kalan çöplük bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine 5 yangın söndürme helikopteri, 3 uçak, 4 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve yaklaşık 100 kişilik personel ile kurumlara ait ekipler bölgeye yönlendirildi.

Havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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