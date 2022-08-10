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Bozcaada'da çöplük alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

10.08.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bozcaada'da çöplük alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bozcaada'da çöplük alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde çöplük yangınına müdahale ediliyor.

Bozcaada'da kırsal alanda kalan çöplük bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine 5 yangın söndürme helikopteri, 3 uçak, 4 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve yaklaşık 100 kişilik personel ile kurumlara ait ekipler bölgeye yönlendirildi.

Havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bozcaada'da çöplük alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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Anahtar Kelimeler:
yangın Çanakkale Bozcaada

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