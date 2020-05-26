Bozcaada'da normalleşme süreci hazırlıkları

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında hayata geçecek normalleşme süreciyle ilgili hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Bozcaada Kaymakamlığı, Bozcaada Belediyesi ve Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) tarafından yapılan toplantının ardından hazırlanan plan taslağı kamuoyu ile paylaşıldı.

Toplamda 66 otel ve 205 pansiyonla 4 bin 361 odanın bulunduğu adada 56 restoran, 69 büfe ve kafe 7 bin 706 sandalye ile hizmet veriliyor.

Hazırlanan taslağa göre, kafe ve restoran gibi yeme içme tesislerinin, ikinci bir duyuruya kadar gemi seferi olan günler hizmete kapalı olmak kaydıyla ülke geneli ile eş zamanlı olarak faaliyete açılacak.

Bozcaada'nın misafir portföyünün büyük oranda İstanbul olduğu düşünülerek, konaklama tesisleri ise İstanbul'daki seyahat kısıtlaması sona erdikten en az 15 gün sonra ve 20 Haziran’dan önce olmamak şartıyla faaliyete başlayacak.

Bozcaada Belediye Başkanlığı tarafından da bu yıl sonuna kadar işletme devirleri gibi bazı istisnai durumlar haricinde hiçbir sektörde yeni işletme ruhsatı verilmeyecek. Faaliyet gösterecek tüm işletmelere, sosyal mesafe, koruyucu maske ve ekipman kullanımı ile hijyen konularında asla taviz verilmeyecek. İlçeye giriş noktası olan Geyikli İskelesi'nden adaya maskesiz geçişe izin verilmeyecek.