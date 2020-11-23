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Bozcaarmut Göleti sonbahar renkleriyle görsel şölen sunuyor

BİLECİK HABERLERİ  | 23.11.2020 14:21 | Son Güncelleme

Bozcaarmut Göleti sonbahar renkleriyle görsel şölen sunuyor

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Bozcaarmut Göleti, sonbahar renkleriyle adeta kartpostallık görüntüler sunuyor.

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta, çam ağaçları arasında yer alan gölet, temiz havası ve sessizliğiyle doğaseverler tarafından ziyaret edilirken, sonbahar mevsiminin renkleriyle de dikkati çekiyor.

Sakarya, Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bolu gibi komşu illerden günübirlik olarak 1100 rakımlı gölete gelenler, bölgede oluşan sarı, kahverengi ve yeşil renklerin tonlarıyla bezenen görsel şölene şahitlik ediyor.

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