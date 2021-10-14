Bozkırın ortasındaki Sivas'ta gölete su üstü ahşap yürüyüş yolları yapılacak

SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Sivas Belediyesi, etrafı bakımsız durumdaki Serpincik Göleti'ni cazibe merkezine dönüştürerek turizmin hizmetine sunacak.

Bozkırın ortasındaki Sivas'ta kent merkezine yakın bölgede Paşabahçe, Karşıyaka ve Osman Seçilmiş mesire alanları bulunuyor. Bu piknik alanları, yöre halkının yanı sıra şehir dışından gelenlerin de ilgisini çekiyor.

Belediye, kente yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Serpincik Göleti'ni de yöre halkının vakit geçirebileceği, yurt içi ve dışından gelenlerin ilgisini çekecek bir yere dönüştürmek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Serpincik köyü yakınlarında bulunan ve Çerçideresi'nden gelen suyla beslenen gölet, protokolle İl Özel İdaresinden belediyeye devredildi. Belediye tarafından, göletin turizme kazandırılması için proje hazırlandı.

İlk kazmanın gelecek yıl mart ayında vurulmasının planlandığı projeyle gölet ve etrafına, su üstü ahşap yürüyüş yolları, ahşap seyir balkonu, gezinti yolu, balık tutma alanları, kafeler, restoran, otopark ve sosyal alanlar yapılacak, kumsal oluşturulacak.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AA muhabirine, şehre yakın bölgede bulunan Serpincik Göleti'nin mesire alanı olarak kullanılabileceğini belirterek, "İl Özel İdaresi ile yapmış olduğumuz protokol neticesinde kullanım hakkını belediyeye aldık. İnşallah 2022 yılında bu bölgeyi turizme kazandırmayı planlıyoruz." dedi.

- "Gölün doğallığını koruyacağız"

Bölgeyi cazibe merkezi haline getirmek istediklerini anlatan Bilgin, şunları kaydetti:

"Yürüyüş yolları, balık tutma alanları, kafeleri, restoranları ile bu bölgeye ve Sivas'a değer katacak bir projeyle göleti Sivas turizmine kazandırmayı amaçlıyoruz. Serpincik köyü ve Karşıyaka Mahallesi'ne sınır olan bu bölge, şehrimize farklı alandan hizmet edecek. Doğallığını bozmadan yapacağımız proje ile hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Bu bölgeye güzel bir yaşam alanı kazandıracağız. Mart 2022'de projeye başlayıp yıl sonunda halkımızın hizmetine sunacağız. Tamamlandığı zaman Serpincik, Karşıyaka ve genelde Sivas'a hizmet edecek güzel bir proje hemşehrilerimizin hizmetine girmiş olacak."

Bilgin, çalışmaları belediye bütçesi ile yapacaklarını, ilgili bakanlıklardan da destek alacaklarını ifade ederek, "Yaklaşık 5-6 milyon lirayı bulacak bir proje. Şu anda bölgeden burasıyla ilgili, etrafının temizliği ve yanlış alanlarda kullanılması noktasında şikayet var. Bunu ortadan kaldırmak istiyoruz." diye konuştu.

