"Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş, memleketi Kırşehir'de uluslararası programla anılacak

KIRŞEHİR (AA) - UNESCO tarafından, müzik alanında Türkiye'deki Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınan Kırşehir'de, "Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş, ölümünün 10. yıl dönümünde uluslararası programla anılacak.

Kırşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 23-25 Eylül'de "UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Programı" düzenlenecek.

UNESCO'nun müzik şehirlerinden temsilcilerin de katılacağı anma programı ile Neşet Ertaş başta olmak üzere Anadolu Abdal geleneğinin uluslararası boyutta tanıtımına katkı yapılacak.

Anma programı, 23 Eylül'de Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek panel ile başlayacak. Aynı gün kortej yürüyüşü, davul zurna gösterisi, protokol konuşmaları ile Gürcistan, Almanya ve İtalya'dan gelen sanatçıların konserleri gerçekleştirilecek.

İkinci gün, programa katılan ülkelerin temsilcileriyle ortak basın toplantısının ardından Belediye Abdallar Topluluğu konseri ve farklı illerden gelen grupların konser ve gösterileri yapılacak.

25 Eylül'de Bağbaşı Mezarlığı'nda Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş ve diğer ozanların mezarları ziyaret edilecek, Muharrem Ertaş'ın evine gidilecek ve mevlit programı düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 25 Eylül 2012'de hayatını kaybeden "Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş'ın, mütevazı yaşam biçimi, türkülerinin insana ve hayata dokunuşu, benzersiz sesi ve yorumuyla Anadolu Abdal geleneğinin öncüsü ve bozlak kültürünün en büyük temsilcisi olduğunu belirtti.

Bu geleneğin yaşatılması, hak ettiği değere erişmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması için çeşitli organizasyonlar yaptıklarını vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Kırşehir Belediyesi olarak hazırladığımız UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Programı'nın, UNESCO şehirlerinin üyelerini de daha fazla birbirine yaklaştırmasına vesile olacağını düşünüyoruz. Büyük ozanımız Neşet Ertaş, 2012 yılındaki vefatından önce, 2009 yılında UNESCO tarafından 'Yaşayan İnsan Hazinesi' unvanını almıştı. 23-24-25 Eylül tarihlerinde, üç gün dolu dolu sürecek programlara tüm Kırşehirli hemşerilerimizi bekliyoruz."

