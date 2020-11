Bozkurt: “Ereğli’nin menfaatine olan her işte elimizi taşın altına koyacağız”

Bozkurt: “Ulvi bir görevi yerine getiriyorsunuz”

Kendilerini kabul ettikleri için Atik’e teşekkür eden Bozkurt ise LÖSEV’in, ülkede büyük bir boşluğu doldurduğunu söyledi. LÖSEV İl Temsilciliğinin çalışmalarını takip ve takdir ettiğini ifade eden Bozkurt, “Bizler tüm sivil toplum kuruluşlarımızın olduğu gibi LÖSEV’in de yanındayız. Tabi LÖSEV Gönüllüleri olarak sizler gerçekten çok ulvi bir görevi yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Bizler de her zaman, her konuda sizlerin yanında olmaya özen göstereceğiz. Hastaların tedavi süreçleri ve yapılması gereken yardımlarla ilgili bizleri her zaman arayabilirsiniz. Hastalığı yenmeyi başaran vatandaşlarımızın mutluluğunu görmek, bizleri bu yönde hareket etmek için daha da kamçılayacaktır” dedi.

Ziyaretin ardından Atik, AK Parti İlçe Kadın Kolları adına Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Doğru’ya ‘Teşekkür Belgesi’ takdim etti.

“Su ve kan, sürekli ihtiyaçtır”

AK Parti heyeti, günün ikinci ziyaretini ise ‘Kızılay Haftası’ dolayısıyla, Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şubesi’ne gerçekleştirdi. AK Parti İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt ve beraberindeki partilileri, Kızılay Şube Başkanı Yaşar Ciğer ve Kızılay Gönüllüleri dernek binası girişinde karşıladı. Ziyarette konuşan Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer, Bozkurt ve ekibine iade-i ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Kızılay’ın çalışmaları hakkında bilgi veren Ciğer, “Kızılay ve Kızılhaç; insanların diline, dinine, ırkına ve mezhebine bakmadan yardıma ihtiyacı olan herkese yardım etmeyi kendine şiar edinmiş ve uluslararası kabul görmüş hizmet kuruluşlarıdır” dedi. Kan bağışı kampanyalarının devam edeceğini ifade eden Ciğer sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Biliyorsunuz hayatımızdaki iki önemli sıvı su ve kandır ve bunlar sürekli ihtiyaçtır; en kısa sürede bulunmaları gerekir. Bu anlamda bizler de zaman zaman kan bağışı kampanyaları düzenliyoruz. Bunun yanında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik çeşitli yardımlarımız da devam ediyor. Zonguldak Valiliğimiz tarafından İzmir depreminde mağdur olan vatandaşlarımıza yönelik bir yardım kampanyası başlatıldı. Biz de Kızılay olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Muhtemelen Cuma günü, toplanan yardımları İzmir’e göndereceğiz" dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt da kendilerini kabul ettikleri için Ciğer ve Kızılay Gönüllülerine teşekkür ederek ‘Kızılay Haftası’nı kutladı. Ziyaretin sonunda Ciğer, Bozkurt’a Kızılay’ın rozeti taktı.