Bozkurt, kooperatif yöneticileri ile muhtarları ağırladı

Türkiye Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (TESKOMB) 32. Bölge Birliği Başkanı Mehmet Azman, Kdz. Ereğli Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Kemal Özer ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Gülüç Beldesi Muhtarları; AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt ve yönetim kurulu üyelerine ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatına ilk ziyaret TESKOMB 32. Bölge Birliği Başkanı Mehmet Azman ile Kdz. Ereğli Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Kemal Özer ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından gerçekleştirildi. AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt ve ekibine, görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Kooperatif Başkanı Kemal Özer; “Size ve yönetiminize başarılar diliyorum” dedi. Özer, ayrıca, Alaplı ve Kozlu’ya birer Halk Bankası Şubesi açılması için başvuruda bulunduklarını ve bankadan çıkacak kararı beklediklerini söyledi.

İlçe Başkanı Saffet Bozkurt ise ziyaretten dolayı Birlik Başkanı Azman, Kooperatif Başkanı Özer ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederek, “Gerçekten önemli bir görev icra ediyorsunuz. Özellikle pandemi sürecinde devletin asli görevlerini yerine getirme noktasında büyük bir sorumluluk almış bulunmaktasınız. Şahsım ve teşkilatım adına sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte, bu hizmetlerin devamında beraber çalışma noktasında tüm gayreti göstereceğiz. Eksiklikler noktasında bizlerin de bir şeyler yapması gerekiyorsa, üzerimize düşen her görevi icra etmeye hazırız“ dedi.

Günün ikinci ziyareti ise Gülüç Belde Muhtarları tarafından gerçekleştirildi. Başkan Bozkurt ve ekibine, başarı dileğinde bulunan muhtarlar; “Sizleri İlçe Başkanı olarak görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Çalışmalarınızda size ve yönetiminize başarılar diliyoruz.” dedi. İlçe Başkanı Saffet Bozkurt ise ziyaretlerinden dolayı Muhtarlara teşekkür ederek; “Önümüzdeki süreçte sizlerle sürekli istişare içinde olarak çalışmalarımıza yön vereceğiz. Nazik ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

