Bozkurt'ta köy yolunda heyelan meydana geldi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı Dursun Köyü yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, köy yolunun trafiğe açılması için iş makinalarıyla temizleme çalışması yaptı.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından köy yolu yeniden trafiğe açıldı.



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