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Bozkurt'ta selde hasar gören 10 katlı bina iş makinesiyle yıkıldı

15.10.2021 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bozkurt'ta selde hasar gören 10 katlı bina iş makinesiyle yıkıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinde hasar alan 10 katlı bina iş makinesiyle yıkıldı.

İlçede şiddetli yağışların ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu meydana gelen sel felaketinde birçok bina yıkıldı, binaların bir bölümü ise ağır hasar gördü.

Ekipler ev ve iş yerlerinin onarılması ya da tamamen yıkılıp yeniden inşa edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçenin en yüksek binaları arasında yer alan, Ezine Çayı'nın kenarındaki 10 katlı Rüya Apartmanı'nın, yıkımı gerçekleştirildi.

Ağustos ayında tahliyesi gerçekleştirilen binanın iş makinesiyle yıkılması çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde binanın birden gürültüyle yıkılması ve etrafı toz bulutunun kaplaması yer aldı.

Yıkılan binanın yanında yer alan Ölçer Apartmanı 11 Ağustos'taki selde yıkılmış, apartman enkazında arama kurtarma çalışmaları günlerce sürmüştü.

İki binanın da müteahhidi olan Mehmet Ö, "taksirle ölüme veya yaralamaya" neden olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.

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