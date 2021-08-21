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Bozkurt'taki selde kuyumcuların balçıkta kaybolan altınları polis tarafından dedektörle arandı

21.08.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Komiser yardımcısı Abdullah Bolat: - "Kuyumcu esnafının nezaretinde dükkanlarda ve sokaklarda altın arama faaliyetleri yaptık. Yapılan arama sonucu bulunan altınları kendilerine teslim ettik"

BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından kuyumcuların kaybolan altınları, Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri tarafından dedektörle arandı.

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açarak felakete dönüştü.

Felaketin ilk saatlerinden itibaren bölgeye gelen PAK ekipleri, vatandaşların kurtarılmasında önemli rol oynadı.

Gece gündüz çalışan ekipler, vatandaşların ihtiyaç duyduğu her alanda onlara yardımcı oldu.

İlçede selden etkilenen kuyumcuların talebi üzerine dedektörle balçığın içinde altın arayan ekipler, bulduklarını sahiplerine teslim etti.

PAK timinde görevli komiser yardımcısı Abdullah Bolat, AA muhabirine, sel felaketinin olduğu ilk günden bu yana hava, kara ve denizde arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çalışmalara yoğun şekilde devam ettiklerini anlatan Bolat, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın bizden altın detektörü noktasında talepleri oldu. Kuyumcu esnafımızın altınlarını bulmak için Kriminal Daire Başkanlığı tarafından gönderilen dedektörleri buraya getirdik. Kuyumcu esnafının nezaretinde dükkanlarda ve sokaklarda altın arama faaliyetleri yaptık. Yapılan arama sonucu bulunan altınları kendilerine teslim ettik."

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