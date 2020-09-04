Bozuk kıyma nasıl anlaşılır? Kıymanın bozulduğunu gösteren ipuçları

Satın aldığınız kıymanın son kullanma tarihi geçmese bile tazeliğini kontrol etmelisiniz. Bayat kıyma birçok sağlık sorununa neden olabilir. Bu risklerin önüne geçmek için evde kıyma testi yapacağız. Bozuk kıyma nasıl anlaşılır diyenler için detaylar geliyor, buyursunlar.

KIYMANIN RENGİ BİRÇOK ŞEYİ ELE VEREBİLİR

Taze kıymanın rengi parlak kırmızı tonlarında olmalıdır. Uzun süre bekleyen kıyma matlaşmaya başlar ve rengi grileşir. Sıcaklık, ışık ve oksijen kaynaklı kıymanın renginde değişmeler meydana gelebilir. İç kısımda bulunan renk değişimi az oksijene maruz kalmaktan kaynaklanabilir, ancak kıymanın rengi tamamen gri ve matsa kesinlikle tüketmemelisiniz.

DOKUNDUĞUNUZDA ELİNİZE YAPIŞIYOR MU?

Bayat kıyma yapışkan bir kıvam alır. Bunu test etmek için ilk olarak ellerinizi yıkayın ve ardından elinize bir miktar kıyma alıp bastırın. Parmaklarınızda yapışkan bir doku ve cıvıklık kaldıysa muhtemelen o kıyma bayattır. Taze kıymanın dokusu sağlam olur, ele yapışmaz ve sünmez.

KIYMA KOKUYOR MU?

Koku testi bozuk eti anlamanın en kolay yoludur. Taze kıymada net bir koku yoktur. Bayat kıymada ise ağır ve ekşimsi koku vardır. Bu testlerin yanı sıra elbette son kullanma tarihini kontrol etmeyi unutmamalısınız sevgili okur.