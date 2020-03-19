Bozulmadan uzun süre saklanabilen 6 gıda

Son kullanma tarihleri geçse bile bu 6 gıdayı tüketebileceğiniz biliyor musunuz? Koronavirüs gibi salgın dönemlerinde dışarı çıkmanın yanlış olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Belirli dönemlerde alışverişi gerçekleştiriyoruz ve evimizde kalıyoruz. Sık sık alışverişe çıkamadığız için bozulmayan, uzun süre saklanabilen gıdaları stoklamak oldukça mantıklı.

BOZULMADAN UZUN SÜRE SAKLANABİLEN GIDALAR

Evde uzun süre tazeliğini koruyan gıdalar nelerdir, diyenler için son kullanma tarihleri geçse bile tüketilebilecek gıdaları araştırdık.

BAL

Gerçek balı bozulmadan bir yıl boyunca saklayabilmeniz mümkün. Canınız tatlı yemek istediğinde, lezzetli atıştırmalıklar hazırlamak istediğinizde baldan faydalanabilirsiniz. Üstelik orijinal bal, sağlık konusunda da oldukça destekleyici bir besin.

KURU FASULYE

Kuru fasulye hem ekonomik hem de doyurucu bir besindir. Bu gıdayı da bir yıl boyunca muhafaza edebilmek mümkün. Protein bakımından zengin olan kuru fasulye, kalp krizi riskini azaltmaya yardımcıdır.

PİRİNÇ

Uzun yıllar boyunca saklanabilen bir başka gıdadır. Ancak pirinci saklama koşulları önemlidir. Kuru ve nemsiz bölgede muhafaza edilmelidir. En doğrusu buzdolabı poşetinde kuru bir bölgede saklamaktır.