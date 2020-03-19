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Bozulmadan uzun süre saklanabilen 6 gıda

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Koronavirüs dünyanın gündeminde. Türkiye'de görülmesinden sonra alınan tedbirler artırıldı, insanlar evlerine kapanmaya başladı. Hal böyle olunca market alışverişlerinin de sıklığı azaldı. Peki hangi gıdalar üzün süre bozulmadan stoklanabilir? İşte uzun zaman boyunca taze kalan gıdalar.

Bozulmadan uzun süre saklanabilen 6 gıda

Son kullanma tarihleri geçse bile bu 6 gıdayı tüketebileceğiniz biliyor musunuz? Koronavirüs gibi salgın dönemlerinde dışarı çıkmanın yanlış olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Belirli dönemlerde alışverişi gerçekleştiriyoruz ve evimizde kalıyoruz. Sık sık alışverişe çıkamadığız için bozulmayan, uzun süre saklanabilen gıdaları stoklamak oldukça mantıklı.

BOZULMADAN UZUN SÜRE SAKLANABİLEN GIDALAR
Evde uzun süre tazeliğini koruyan gıdalar nelerdir, diyenler için son kullanma tarihleri geçse bile tüketilebilecek gıdaları araştırdık.

BAL

Gerçek balı bozulmadan bir yıl boyunca saklayabilmeniz mümkün. Canınız tatlı yemek istediğinde, lezzetli atıştırmalıklar hazırlamak istediğinizde baldan faydalanabilirsiniz. Üstelik orijinal bal, sağlık konusunda da oldukça destekleyici bir besin.

KURU FASULYE

Kuru fasulye hem ekonomik hem de doyurucu bir besindir. Bu gıdayı da bir yıl boyunca muhafaza edebilmek mümkün. Protein bakımından zengin olan kuru fasulye, kalp krizi riskini azaltmaya yardımcıdır.

PİRİNÇ

Uzun yıllar boyunca saklanabilen bir başka gıdadır. Ancak pirinci saklama koşulları önemlidir. Kuru ve nemsiz bölgede muhafaza edilmelidir. En doğrusu buzdolabı poşetinde kuru bir bölgede saklamaktır.

ZEYTİN

Zeytine yağ eklemeden, cam kavonuzun içinde 3 yıla yakın bir zaman diliminde muhafaza edebilirsiniz. Zeytini yiyeceğiniz kadar kavanozdan çıkarıp tuzlayın, baharatlayın ve yağlayın.

KONSERVE TON BALIĞI

Konserve balığı bozulmadan yaklaşık 8, 10 kadar saklayabilirsiniz. Ancak konserve balık alırken düşük asitli konserve kutuları tercih edin. Bunun yanı sıra hasar görmüş, darbe almış, delinmiş kutular bu saklama süresinin dışındadır.

TUZ

Sofra ya da deniz tuzu, kuru ve nemsiz bir şekilde muhafaza edildiğinde yıllar boyunca taze bir şekilde saklanabilir.


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sağlık ve beslenme, bozulmayan yiyecekler, koronavirüse karşı beslenme,

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