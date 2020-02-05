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Bozüyük’te ‘Camiyi seviyoruz namazla buluşuyoruz’ projesi tamamlandı

BİLECİK HABERLERİ  | 05.02.2020 14:58 | Son Güncelleme

Bilecik İl Müftülüğü tarafından yarıyıl tatilinde başlatılan ’Camiyi seviyoruz namazla buluşuyoruz’ projesi tamamlandı.Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, ‘Camiyi seviyoruz namazla buluşuyoruz’ projesi kapsamında düzenlenen cami buluşmalarına yarıyıl tatili boyunca toplam 117 öğrenci katıldı.

Bilecik İl Müftülüğü tarafından yarıyıl tatilinde başlatılan ’Camiyi seviyoruz namazla buluşuyoruz’ projesi tamamlandı.
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, ‘Camiyi seviyoruz namazla buluşuyoruz’ projesi kapsamında düzenlenen cami buluşmalarına yarıyıl tatili boyunca toplam 117 öğrenci katıldı. Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte, her cami görevlisi tarafından kendi bünyesindeki öğrenci, veli ve cemaatin katılımıyla bir program düzenleyerek tatil boyunca camiye gelen öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

"Müftülüğümüze bağlı 12 camide toplam 117 öğrenci projeye katıldı"
Projenin son derece olumlu geçtiğini belirten İl Müftü Vekili ve İlçe Müftüsü Mustafa Topal, projeye katılan öğrenciler başta olmak üzere destek veren veliler ve cami cemaatine teşekkür etti. Topal, “Diyanet İşleri Başkanlığımız, camilerin asli fonksiyonunun ibadethane olmasının yanında, birer eğitim-öğretim mekanı ve sosyal, kültürel faaliyetlerin merkezi olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla bir çok hizmet gerçekleştirmektedir. Son yıllarda camilerimizde gerçekleştirilen ihtiyaç odaklı hizmet çeşitliliği artarak devam etmektedir. Bu bağlamda 18 Ocak- 1 Şubat tarihleri arasında çocukların namaz kılma alışkanlığını kazanmaları amacıyla ülkemizin genelinde tüm camilerimizde olduğu gibi Bozüyük Müftülüğümüze bağlı camilerimizde "Camiyi Seviyoruz, Namazla Buluşuyoruz" projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda Müftülüğümüze bağlı 12 camide toplam 117 öğrenci projeye katıldı. 2 Şubat Pazar günü her camimiz kendi bünyesinde öğrencilerin, velilerin ve cemaatin katılımıyla bitirme programları yaparak dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti. Programlara toplam 841 kişi katıldı. Projeye katılım sağlayan öğrencilerimize, velilerimize, cemaatimize ve din görevlilerimize gösterdikleri ilgi alakadan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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Bilecik Namaz Vakitleri 5 Şubat Çarşamba

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Bilecik Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Çarşamba

Nuran Eczanesi
Bozuyuk
Emre Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Osmaneli
Esin Eczanesi
Sogut
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