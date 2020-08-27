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Brad Pitt aşkı Nicole Poturalski’de buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 10:17 | Son Güncelleme

Angelina Jolie ile boşandıktan sonra adı sık sık farklı isimlerle anılsa da açıklama yapmayan Brad Pitt aşkı Alman modelde buldu. Brad Pitt Alman model Nicole Poturalski'yle birlikte özel jetle Güney Fransa'ya uçarken görüntülendi.

Brad Pitt aşkı Nicole Poturalski’de buldu

Ünlü aktör Brad Pitt, Fransa’nın Le Castellet Havaaalanı’nda Alman model Nicole Poturalski ile birlikte görüntülendi. 56 yaşındaki aktörün özel jetiyle ABD’den Fransa’nın Charles de Gaulle Havaalanı’na gittiği, oradan da küçük havaalanı Le Castellet’e geçtiği belirtildi.

Pitt’in, Los Angeles’tan Paris’e giderek 27 yaşındaki Poturalski’yi alıp Fransa’nın güneyine gittiği öğrenildi.

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Ünlü aktörün, 2011 yılında eski eşi Angelina Jolie ile birlikte 67 milyon dolara satın aldığı Miraval Şatosu’nda kaldığı düşünülüyor.

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OK! dergisine konuşan görgü tanıkları, ikilinin jete binerken ‘aşık gençler’ gibi göründüklerini söyledi. Tanıklardan biri, “Öpüşüyorlardı ve Brad kadına karşı çok ilgiliydi” dedi.

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Hakkında çok az bilgi olan Alman model, bugüne kadar birçok dergiye kapak oldu. Poturalski, hem ABD’de hem Almanya’daki modellik ajanslarına bağlı çalışıyor. Daily Mail'in haberine göre genç model beş dil konuşabiliyor. Poturalski, modellik kariyeri boyunca New York, Paris ve Milano moda haftalarında yer aldı.

Brad Pitt'in daha önce oyuncu Alia Shawkat ile birlikte olduğu iddia edilmiş, ancak 31 yaşındaki Shawkat, “Sevgili değil, sadece arkadaşız” açıklaması yapmıştı.

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