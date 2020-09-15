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Brad Pitt ile eski eşi Jennifer Aniston 19 yıl sonra ilk kez aynı gösteride

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 10:57 | Son Güncelleme

2005'te yollarını ayıran eski eşler Brad Pitt ile Jennifer Aniston, yıllar sonra bir ilke imza attı. İkili, bir yardım için düzenlenen film okuma gösterisinde bir araya geldi.

Brad Pitt ile eski eşi Jennifer Aniston 19 yıl sonra ilk kez aynı gösteride

2000 yılında evlenen ve o dönem Hollywood'un en gözde çiftleri arasında gösterilen Brad Pitt ile Jennifer Aniston'ın evliliği beş yıl sürmüştü.

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Son dönemlerde ABD'de basınında sık sık barışacakları yönündeki iddialar ile gündemde yer alan ikili, 19 yıl sonra ilk kez bir araya geldi.
Çift, bir yardım kuruluşu için yapılan Fast Times at Ridgemont High (Ridgemont Lisesi'nde Hızlı Günler) adlı film okuma etkinliğinde buluştu.
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Aralarında Morgan Freeman, Matthew McConaughey, Shia LaBeouf, Julia Roberts, Jimmy Kimmel, John Legend, Ray Liotta ve Sean Penn’in de yer aldığı ünlüler, 1982 yapımı komedi filmini okuyarak canlandırdı.

Video görüşme şeklinde yapılan etkinlikte ünlü isimler, evlerinin oturma odalarından seslendi.

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Pitt ve Aniston'ın heyecanlı halleri dikkatlerden kaçmadı.

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