Brad Pitt ile Jennifer Aniston yıllar sonra aynı projede! Bu görüntü olay oldu

Bir dönem Hollywood'un 'rüya çifti' olarak nitelendirilen Brad Pitt ile Jennifer Aniston arasındaki buzlar geçen yıldan bu yana epey eridi. Önce bir ödül töreninde samimi görüntüler sergilediler.

İkili şimdi ise yıllar sonra bir proje için buluştu.

OKUMALARDA BİR ARAYA GELDİLER

Koronavirüs salgını nedeniyle ekip fiziksel olarak bir araya gelemedi ama evlerinden internet bağlantısıyla Fast Times At Ridgemont High adlı projenin okumalarında bir araya geldiler.

1983 tarihli aynı adlı yapımın tekrarı olan projede Jennifer Aniston, Julia Roberts, Matthew McConaughey, Shia LaBeouf, Morgan Freeman, Henry Golding, Dane Cook ve Sean Penn gibi isimler yer aldı.

Aktör Sean Penn'in 2010 yılında meydana gelen Haiti depreminden etkilenenler için kurduğu CORE yararına düzenlenen bu buluşmaya tüm ünlüler kendi evlerinden ve online olarak katıldı. İşte bu sırada eski çift Jennifer Aniston ve Brad Pitt'in birbirleriyle görüşmedikleri yıllar içinde nasıl ve ne kadar değiştikleri de gözler önüne serildi.

DEĞİŞİMLERİ DİKKAT ÇEKTİ



Görünüşe bakılırsa çift arasında kendine daha iyi bakan taraf Jennifer Aniston oldu. 51 yaşındaki Aniston, yüzüne yerleşen olgunluk dışında neredeyse yıllar önceki görüntüsünü koruyordu. Brad Pitt ise hala dünyanın en yakışıklı erkeklerinden biri olsa da geçip giden zamanın etkisini artık yüzündeki çizgilerde taşıyor. Saçlarını tekrar uzatan Pitt'in sakallarındaki beyaz teller de gözlerden kaçmadı.

