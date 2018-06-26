Brad Wanamaker Boston Celtics ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe Doğuş'un Amerikalı yıldızı Brad Wanamaker, NBA'de bu sezon Doğu Konferansı'nda final oynamayı başaran Boston Celtics ile anlaştı.
ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre iki taraf önümüzdeki sezon için anlaşmaya vardılar.
Boston Celtics bu sezon Kyrie Irving, Gordon Haywrd gibi yıldız oyuncularından sakatlıkları nedeniyle yararlanamamasına karşın Doğu Konferansı'nda finale yükselmiş, Cleveland Cavaliers'e elenmişti. (BASKETFAUL)
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