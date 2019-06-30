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''Brahimi, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı reddedip, Arsenal ile anlaştı''

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 30.06.2019 23:04 | Son Güncelleme

Cezayir basını, Porto ile sözleşmesi sona eren Yacine Brahimi'nin Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı reddedip İngiliz devi Arsenal ile anlaştığını yazdı.

''Brahimi, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı reddedip, Arsenal ile anlaştı''

Transfer döneminin başlamasından bu yana özellikle ismi Fenerbahçe ile anılan Yacine Brahimi için Cezayir basınından sıcak gelişmelerin yaşandığını ve transferin bittiğini belirten bir haber geldi.

Gazzette du Fennec, Brahimi'nin Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan gelen teklifleri reddettiğini ve yıllık 4 milyon Euro öneren Arsenal ile anlaşmaya vardığını yazdı. Öte yandan İngiltere'de Everton ve West Ham United'ın da 29 yaşındaki oyuncuya sözleşme önerdiği kaydedildi.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI BİTİNCE AÇIKLAYACAK
Porto ile sözleşmesi sona eren Brahimi'nin kararını Afrika Uluslar Kupası'nın sona ermesinin ardından açıklayacağı da belirtildi. Sol kanatta görev alan Yacine Brahimi, geçen sezon Porto formasıyla çıktığı 49 resmi maçta 13 gol atıp 9 asist yaptı.

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