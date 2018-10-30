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Brandon Vincent 24 yaşında futbolu bıraktı

FUTBOL HABERLERİ  | 30.10.2018 21:48 | Son Güncelleme

MLS ekibi Chicago Fire'ın yıldızı Brandon Vincent, 24 yaşında futbolu bırakma kararı aldı. Brandon, ABD Milli Takımı'nda da forma giyiyordu

Brandon Vincent 24 yaşında futbolu bıraktı

MLS takımlarından Chicago Fire takımında oynayan ve ABD Milli Takımı'nda da forma giyen Brandon Vincent, 24 yaşında futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı.

Savunmanın solunda forma giyen 24 yaşındaki Vincent'in herhangi bir sağlık problemi bulunmuyordu.

Kariyerinde ABD Milli Takımı forması da giyen Brandon Vincent, bu sezon 32 lig maçında forma giymiş ve 1 gol, 3 asist ile mücadele etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Brandon Vincent Chicago Fire

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