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Brent petrolün varil fiyatı 104,91 dolar

10.05.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brent petrolün varil fiyatı 104,91 dolar

İSTANBUL (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 104,91 dolardan işlem görüyor.

Dün 113,18 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 105,94 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,97 azalışla 104,91 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 102,20 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin küresel ekonomide gerilemeye neden olabileceği ve bunun da küresel petrol talebini olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişeler etkili oluyor.

Ülkenin finans merkezi Şanghay'da ve başkent Pekin'de tedbirlerin sıkılaştırılması ve açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalması ülkenin ekonomik büyümesine ilişkin endişeleri artırıyor.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Rusya'ya yönelik petrol ithalatının yasaklanmasını da içeren yeni yaptırım paketinin kapsamını belirlemek üzere yürüttüğü müzakereler devam ediyor.

Küresel piyasalarda, Rus petrolüne yaptırım uygulanması halinde bazı AB üyesi ülkelerin ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalabileceğine dair endişeler de gündeme geliyor.

Brent petrolde teknik olarak 105,13 ile 106,22 dolar aralığının direnç, 104,04 ile 102,95 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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