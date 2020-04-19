Brescia'nın başkanı Massimo Cellino koronavirüse yakalandı

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri İtalya olurken, spor dünyasında da salgının etkileri görülüyor. Serie A ekiplerinden Brescia'nın başkanı Massimo Cellino, koronavirüs testinin sonucunu açıkladı.
Semptomlardan bahseden Cellino, "Çok yorgun hissediyorum. Ayrıca kemiklerimde de ağrılar var. Maalesef test sonucum pozitif" ifadelerini kullandı. Brescia başkanının eşi ve oğlunda ise herhangi bir semptom olmadığı bildirildi.
Geride bıraktığımız günlerde Cellino, "Sezon devam ederse takımın oynamasına izin vermeyeceğim. İsterlerse bizden puan düşürsünler. Tüm sorumlusu benim. Bunu herkes böyle bilsin" ifadelerini kullanmıştı.
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