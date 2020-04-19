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Brescia'nın başkanı Massimo Cellino koronavirüse yakalandı

İTALYA HABERLERİ  | 19.04.2020 19:21 | Son Güncelleme

İtalya Ligi ekiplerinden Brescia'nın başkanı Massimo Cellino, liglerin salgın riski devam ederken oynanmasına karşı olduğunu açıklamıştı. Cellino, koronavirüs testinin sonucunu açıkladı.

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri İtalya olurken, spor dünyasında da salgının etkileri görülüyor. Serie A ekiplerinden Brescia'nın başkanı Massimo Cellino, koronavirüs testinin sonucunu açıkladı.

"TESTİM POZİTİF ÇIKTI"

Semptomlardan bahseden Cellino, "Çok yorgun hissediyorum. Ayrıca kemiklerimde de ağrılar var. Maalesef test sonucum pozitif" ifadelerini kullandı. Brescia başkanının eşi ve oğlunda ise herhangi bir semptom olmadığı bildirildi.

"TÜM SORUMLUSU BENİM"

Geride bıraktığımız günlerde Cellino, "Sezon devam ederse takımın oynamasına izin vermeyeceğim. İsterlerse bizden puan düşürsünler. Tüm sorumlusu benim. Bunu herkes böyle bilsin" ifadelerini kullanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
italya ligi Massimo Cellino Brescia

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