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Brezilya'da sahne Neymar'ın

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 02.07.2018 18:47 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya, Meksika'yı 2-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Brezilya'da 1 gol, 1 asistle oynayan Neymar maça damga vurdu.

Brezilya'da sahne Neymar'ın

2018 Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ile Meksika karşılaştı. Maça Meksika hızlı başladı. 3. dakikada Sağ kanattan açılan ortayı Alisson yumrukladı. Lozano, önüne düşen topa sert vurdu ancak Miranda bu şutu kornere çeldi.

9'da Vela'nın kullandığı kornerde Chicharito, Alisson'un üzerinden aşırtma bir gol atmak istedi ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı. Dakikalar 25'i gösterdiğinde Neymar mükemmel hareketlerle girdiği ceza sahasında vuruşunu yaptı ancak kaleci Ochoa'yı aşamadı. 2 dakika sonra bu kez Neymar'ın ceza sahasına ortasında Thiago Silva'nın şutunu Ochoa yumrukladı. Jesus, gelişine sert vurdu ancak savunma araya girdi.

Brezilya maçta dakikalar ilerledikçe üstünlüğü eline geçirdi. Sambacılar, Coutinho, Neymar ve Willian ile net fırsatları değerlendiremeyince ilk yarı 0-0 sona erdi. Sambacılar ikinci devreye de hızlı başladı. 51'de beklenen gol geldi. Ceza sahasına giren Willian sol kanattan topu içeriye çevirdi, Neymar ayak koydu ve Brezilya'yı 1-0 öne geçirdi.

Müthiş heyecana sahne olan karşılaşmanın 61. dakikada bu kez Meksika gole yaklaştı. Vela çok iyi vurdu ancak Alisson topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi. 3 dakika sonra ise maçın yıldızlarından Willian çok sert vurdu ama kalesinde devleşen Ochoa bir kez daha gole izin vermedi.

88'de Fernandinho'nun ara pasına hareketlenen Neymar topu Firmino'ya çıkardı. Firmino da topu boş ağlara göndererek maçın skorunu ilan etti: 2-0.

Brezilya bu sonuçla adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu. Meksika ise Dünya Kupası'na veda etti.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya-Meksika Dünya Kupası 2018 neymar firmino

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