SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Brezilya-Arjantin maçı öncesi ilginç olay!

Brezilya-Arjantin maçı öncesi ilginç olay!

05.09.2021 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası elemelerindeki Brezilya Arjantin maçı öncesi Brezilya Ulusal Sağlık Denetleme Kurulu, Arjantinli 4 futbolcunun sınır dışı edilmesini istedi.

Brezilya-Arjantin maçı öncesi ilginç olay!

2022 Dünya Kupası Elemelerinde Brezilya ile Arjantin arasında oynanacak maç öncesinde ilginç bir gelişme yaşandı.

TYC Sports'un haberine göre, Brezilya Sağlık Kurulu, Arjantinli 4 futbolcu Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'nın yanlış bilgi vererek sağlık protokolünü ihlal ettiği gerekçesiyle 4 oyuncunun karantinaya girmesi için sınır dışı edilmesini istedi.

CONMEBOL, 4 futbolcunun da müsabakada forma giyeceğini açıkladı.

Brezilya ile Arjantin bu akşam saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladıBeşiktaş Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı
Hayatının şokunu yaşadı, sifonu çekmesi bile işe yaramadıHayatının şokunu yaşadı, sifonu çekmesi bile işe yaramadı
Kenan Karaman: Kimsenin şüphesi olmasınKenan Karaman: Kimsenin şüphesi olmasın
Anahtar Kelimeler:
Arjantin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

6 kişinin öldüğü feci kazada minibüsün şoförünün ifadesi alınamadı

6 kişinin öldüğü feci kazada minibüsün şoförünün ifadesi alınamadı

Ünlü isimden Serdar Ortaç’a maddi yardım

Ünlü isimden Serdar Ortaç’a maddi yardım

Lens, Beşiktaş'a geldiğine pişman olacak

Lens, Beşiktaş'a geldiğine pişman olacak

İmzaya geldi! Yeni transfer İstanbul'da

İmzaya geldi! Yeni transfer İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni yengesi gönülleri fethetti

Fenerbahçe'nin yeni yengesi gönülleri fethetti

Elmalı'da başpehlivanlığı İsmail Balaban kazandı

Elmalı'da başpehlivanlığı İsmail Balaban kazandı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Tüm dünya Messi'ye yapılan bu faulü konuşuyor

Tüm dünya Messi'ye yapılan bu faulü konuşuyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Babası kulübü basmıştı! Bir şok daha

Babası kulübü basmıştı! Bir şok daha

Ronaldo rakibine tokat attı! İşte o anlar

Ronaldo rakibine tokat attı! İşte o anlar

Son dakikada yıkıldık! 2-2

Son dakikada yıkıldık! 2-2

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.