Brezilya Belediyeler Birliği'nden Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine övgü

TBB'den yapılan açıklamaya göre, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile encümen üyesi ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Brezilya Belediyeler Birliği Başkan Yardımcıları Sao Jose dos Campos Belediye Başkanı Felicio Ramuth ve Teresina Belediye Başkanı Firmino Filho ile "Kovid-19 Uygulamaları Hakkında Deneyim Paylaşımı Toplantısı"nda bir araya geldi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Brezilya Belediyeler Birliği arasında video konferans üzerinden yapılan toplantıda, belediyelerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aldıkları önlemler ve tecrübeler paylaşıldı.

Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 18 yıl önce millete hizmete başladıklarında, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" dediklerini ve insanı merkeze alan bir felsefe ile vatandaşlara hizmet yolculuğuna başladıklarını aktaran Şahin, sağlıkta dönüşümün en büyük başarıları olduğuna vurgu yaptı.

Şahin, şöyle konuştu:

"Doğan her çocuğun sağlık sigortası ile doğduğu, herkesin sağlık sistemine ulaşabildiği bir sistemi inşa ettik. Küresel bir sorunla ulusal bir mücadele veriyoruz. Wuhan'da salgın başlar başlamaz Sağlık Bakanlığı bünyesinde Bilim Kurulunu oluşturduk ve çıkan kararların en büyük uygulayıcısı belediyeler oldu. Kim kararları uyguladıysa o şehirler düşük risk grubunda kaldı. Erken teşhis, hükümetimizin aldığı tedbirlerle kendi grubumuzdaki ülkelerden çok daha pozitif bir ayrışma yaptık."

- "Sizden bu konuda çok şey öğrendik"

Brezilya Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı Felicio Ramuth da Türkiye'nin deneyimlerinden kurumlar arası koordinasyonun ne kadar önemli olduğunu gördüklerini ifade etti.