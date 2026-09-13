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Brezilya'da tarihi olay! Neymar efsanesi olduğu kulübü ipten aldı, milyonlarca Euro'yu cebinden ödedi

Brezilyalı süperstar Neymar, altyapısından yetiştiği ve dünya futboluna adını duyurduğu Santos'u büyük bir krizden kurtardı. Fransız basını, tecrübeli yıldızın Brezilya ekibinin 2 milyon Euro'luk borcunu şahsen ödeyerek kulübün transfer yasağını tek başına kaldırdığını ortaya çıkardı.

Brezilya'da tarihi olay! Neymar efsanesi olduğu kulübü ipten aldı, milyonlarca Euro'yu cebinden ödedi
Emre Şen

Dünya futbolunun en büyük yıldızlarından biri olan Neymar, yeşil sahalardaki yeteneğinin yanı sıra vefasıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Kariyerinin ilk adımlarını attığı ve adını tüm dünyaya duyurduğu Brezilya'nın köklü kulübü Santos, içinde bulunduğu derin mali krizden eski oyuncusunun tarihi jestiyle kurtuldu.

2 MİLYON EURO'LUK BORCU ŞAHSEN KAPATTI

Brezilya da tarihi olay! Neymar efsanesi olduğu kulübü ipten aldı, milyonlarca Euro yu cebinden ödedi 1

Fransız spor basınından RMC Sport'un aktardığı son dakika haberine göre; ekonomik sıkıntılar nedeniyle FIFA'lık olan ve transfer tahtası kapanan Santos'un imdadına Neymar yetişti. Brezilyalı yıldızın, kulübün önündeki transfer yasağı engelini kaldırmak için gereken 2 milyon Euro'luk borcu kendi cebinden ödediği kaydedildi.

EFSANESİ OLDUĞU KULÜBE BÜYÜK VEFA

Brezilya da tarihi olay! Neymar efsanesi olduğu kulübü ipten aldı, milyonlarca Euro yu cebinden ödedi 2

Altyapısından yetiştiği kulübe zor gününde adeta hızır gibi yetişen Neymar'ın bu hamlesi, Brezilya'da ve dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Transfer yasağının resmen kalkmasıyla birlikte rahat bir nefes alan Santos yönetiminin ve taraftarlarının, kulüp efsanelerinden biri olan yıldız oyuncuya bu dev jestinden dolayı büyük bir minnet duyduğu belirtildi.

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Neymar santos
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